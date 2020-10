Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:41 - 26 Ottobre 2020

Michele Sancisi, Presidente Team Benessere e Sport.

Sabato 24 ottobre a Villagrappa si è corsa quella che molto probabilmente sarà l’ultima gara del 2020 per il ciclismo amatoriale, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm. Benessere e Sport Santarcangelo conclude quindi con alcuni piazzamenti: quarto Fabrizio Brighi e quinto Fabio Rastelli, che si sono ben comportati nonostante le condizioni meteorologiche non favorevoli. Per i due ciclisti anche il premio di società conquistato in occasione della Lugo San Marino.