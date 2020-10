Triathlon Olimpico: il riminese Nicolò Strada conquista il titolo italiano U23

Sport

26 Ottobre 2020

A destra Stateff, a sinistra Strada (Foto Fitri).

Niccolò Strada protagonista ai campionati italiani di Triathlon Olimpico Under 23 che si sono tenuti ieri (domenica 25 ottobre) a San Benedetto del Tronto. Il giovane atleta riminese, portabandiera del Raschiani Triathlon Pavese, ha conquistato il titolo, precedendo il rivale Alessio Crociani (Triathlon Team Riccione) e Alessandro De Angelis (Minerva Roma). Strada è salito nuovamente sul gradino più alto del podio dopo aver conquistato il titolo di Duathlon Sprint nella scorsa settimana. Inoltre, grazie alla sua ottima performance, ha conquistato il terzo posto nella classifica generale, dietro a Delian Stateff (G.s. Fiamme Azzurre) e Giulio Molinari (C.S. Carabinieri). Stateff ha vinto dunque i Campionati Italiani Assoluti di Triathlon, assieme a Luisa Iogna Prat, la più veloce tra le donne, davanti alla campionessa uscente Ilaria Zane e alla riminese Sharon Spimi.



LE PAROLE DI STRADA “Sono molto contento del risultato di oggi. È stata una gara molto lunga e veramente difficile da affrontare con questo formato no-draft, ma sono felice per il mio percorso di crescita. Ho cercato di andare regolare in tutte le frazioni: a nuoto, ho cercato di gestire, in bici ho spinto bene, nell’ultima frazione di corsa è stata dura perché senza riferimenti è stata dura gestire. Sono arrivato al traguardo veramente stanco, ma devo ammettere che mi piace la distanza olimpica”.