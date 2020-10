Calcio Promozione: Sant'Ermete, Gambettola battuto e primato in classifica

Sport

Santarcangelo di Romagna

26 Ottobre 2020

Gambettola - Sant'Ermete 0-1



GAMBETTOLA: Renzetti, Blasetti, Bianchi (60' Casadei), Moubtassim (56' Khayat), Gega, Tassinari, De Cillis (76' Akrab), Severi, Pasini, Zeqiri, Casotti (75' Intili).

In panchina: Samorè, Massaro, Urbini, Basini, Gobbi

Allenatore: Tomei.

SANT'ERMETE: Romani, Bellanti, Merendino, Contadini, Baffoni, Gattei Colonna; Mezgour (46' D'Elia), Ferrani (46' Kapitonov), Marcaccio, Vukaj (80' Zavattini), Fuchi.

In panchina: Delai, Castiglioni, Bonifazi, Molari, Benvenuti, Bua.

Allenatore: Pazzini.

ARBITRO: Venuto di Imola

RETE: 65' Kapitonov

NOTE: espulso Severi al 91', ammoniti Tassinari e Ferrani.



GAMBETTOLA. Terza vittoria in tre gare per il Sant'Ermete, che conferma la leadership del girone F in coabitazione con il Vis Misano. A decidere l'incontro con il Gambettola, rinforzato nei giorni scorsi dall'ingaggio del portiere sammarinese Renzetti, un gol di Kapitonov, l'attaccante russo ingaggiato in estate dal ds Cipriani.