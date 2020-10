Calcio Eccellenza: Tropical Coriano sconfitto 2-1 dal Diegaro

Sport

Coriano

| 07:47 - 26 Ottobre 2020

Marco Bucci, allenatore del Tropical Coriano.

Diegaro - Tropical Coriano 2-1



DIEGARO: Foiera, Carofiglio (86' Matteoni), Poggi, Sankhare, Bartoletti, Taioli (46' Battistini); Spadaro, Fabbri; Mancini, Mantovani (75' Pertutti), Grisolini (69' Kouakou).

In panchina: Yabre, Battistini, Sango, Ravaglia, Morganti, Cozzino.

Allenatore: Perini.



TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi (73' Perazzini), Alberighi, Stanco, Tomassini, Vitaioli F.; Costantini T., Giunchetti, Bardeggia, Vitaioli M. (82' Tonini), Marconi.

In panchina: Bascucci, Conti, Costantini M., Borghini, Mularoni, Zannoni, Monterelli.

Allenatore: Bucci.



ARBITRO: Diversi di Lugo.

RETI: 24' Mancini, 50' Costantini T. (TC), 89' rig.Spadaro.

NOTE: espulso Alberighi all'88', ammoniti Taioli, Mantovani, Bartoletti.



CESENA. Al Tropical Coriano non basta il solito scatenato Tommaso Costantini: l'undici di Bucci viene sconfitto 2-1 dal Diegaro. In avvio Foiera tocca sulla traversa il tiro di Matteo Vitaioli, mentre al 15' Pollini sbarra la strada a Spadaro. Al 24' Grisolini serve sulla sinistra Mancini che supera Pollini. Al 30' Spadaro fallisce la palla del raddoppio. Al 50' il Tropical Coriano pareggia il conto grazie a Tommaso Costantini, che sfrutta un errore della difesa locale. Ancora Costantini sfiora il raddoppio al 58' su clacio di punizione. L'equilibrio della gara si spezza a due minuti dalla fine: mani di Alberighi nella propria area che costa al giocatore del Tropical Coriano l'espulsione per doppia ammonizione e il rigore contro. Spadaro trasforma dagli undici metri.