Volley A2 femminile, la Omag esce sconfitta da Montecchio: 3-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 22:05 - 25 Ottobre 2020

Nel match che consentiva per la prima volta l’accesso al pubblico nel Paladionigi, non riesce alla Omag lo scherzetto alla Megabox. Le ragazze di Stefano Saja tornano sconfitte da Montecchio per 3-1 palesando importanti miglioramenti sul piano dell'atteggiamento.

All’ingresso in campo Fiore e compagne sono un po' contratte e dopo un parziale equilibrio non riescono a tenere a bada le pesaresi che mettono il turbo e si aggiudicano il parziale.

Nel secondo set mette la testa avanti la Omag, ma i martelli marchigiani (su tutti un'incontenibile Pamio) fanno la voce grossa e Vallefoglia allunga con l’efficace e micidiale servizio della ex e si aggiudica il set.

Terzo set più combattuto con la Omag costretta comunque a inseguire. Raggiunta la parità la Omag mette la freccia e supera in volata la Megabox.

Molto equilibrato anche il quarto parziale con lunghi scambi e belle giocate. Le padrone di casa strappano il primo break ma la Omag si riporta sotto. La Megabox però non molla e trova un allungo importante che conduce il match lentamente al suo epilogo 23-18 L'ennesimo errore al servizio per i sei match point marchigiani. Conceicao e De Bellis rendono meno pesante il parziale chiuso da Bacchi. 25-20

Onore al merito: ha vinto la squadra che ha giocato meglio e ha meritato di più. Le marignanesi tornano comunque a casa con la consapevolezza dei loro progressi e di quanto di buono sono riuscite a fare, e non è poco. Ora la mente va a domenica prossima in vista del derby tutto romagnolo con Ravenna.

Il tabellino

MEGABOX VALLEFOGLIA – OMAG 3-1

MEGABOX VALLEFOGLIA: Balboni 4, Bacchi 11, Bertaiola 4, Costagli 6, Pamio 30, Kramer 8, Bresciani (L), Saccomani 3, Ricci, Colzi. Non entrate: Durante, Stafoggia. All. Bonafede.

OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Fiore 10, Peonia 3, Ceron 13, Berasi 3, Silva Conceicao 15, Cosi 8, Bonvicini (L), Fedrigo 9, De Bellis 3, Aluigi. Non entrate: Spadoni, Penna (L), Urbinati. All. Saja

PARZIALI: 25-20 25-22 22-25 25-20