Calcio D, Marignanese Cattolica raggiunta due volte sul pari dal Progresso (3-3)

| 19:12 - 25 Ottobre 2020

Nodari, autore di una doppietta.

Finisce 3-3 al Calbi tra Cattolica SGM e Progresso in una partita ricca di emozioni che comunque accontenta la squadra di casa rimasta in dieci al 6’ della ripresa per la espulsione di Gaiola per doppia ammonizione. In vantaggio prima per 2-0 la squadra di Lilli si è fatta prima raggiungere sul 2-2 rischiando di soccombere e poi sul 3-2 ha subito la rete del pareggio a cinque minuti dalla fine. Protagonista della giornata il centrale difensivo della squadra di Lilli Nodari autore di due reti.

La prima rete al 16’ con Nodari su cross di Zanni; al 18’ Gaiola spreca davanti al portiere calciando a lato, al 30’ sigla il 2-0. Al 34’ rigore per il Progresso ad opera di Vassallo per fallo di Gaiola. Dal dischetto Vassallo realizza il gol del 2-1. Al 43’ Monaco segna il 2-2.

Nella ripresa al 6' Gaiola viene espulso per doppia ammonizione. Dopo aver rischiato la rete del 2-3, il Cattolica SGM al 15’ con Nodari in mischia realizza il 3-2, al 40’ Salvatori realizza il pareggio con un fendente in area. A fine partita il tecnico Lilli si è detto contento del pareggio, del resto la sua squadra è in serie utile da tre partite.

Il tabellino

MARIGNANESE (4-2-3-1): Guido Piai; Bajic, Nodari, Pierantozzi (38’ pt Palazzi), Larosa; Gaiola, Ndiaye; Rizzitelli, Zanni, Sapori (8’ st Manuzzi); Sow (26’ st Goh, 36’ st Pastorelli). A disp.: Mariani, Garavini, Terenzi, Ferri, Moricoli. All.: Lilli.

PROGRESSO (4-3-3) Tartaruga; Cantelli (38’ st Bagatti), Chmangui, Monaco, Fiore; Gulinatti, Marchetti (31’ st Matta), Maltoni; Rossi (16’ st Tanoh), Vassallo, Esposito (25’ st Salvatori). A disp.: Bruzzi, Grazia, Cocchi, Bonvicini, Veglia. All.: Moscariello.

Arbitro Marra di Mantova.

Reti: 16’ pt Nodari, 30’ pt Sow, 34’ pt (rig.) Vassallo, 43’ pt Monaco, 15’ st Nodari, 40’ st Salvatori.

NOTE: espulsi Gaiola al 6’ st (doppia ammonizione) e Chmangui al 35’ st (gioco violento). Ammoniti Pierantozzi, Goh, Marchetti, Gulinatti, Maltoni. Angoli 2-10.