Fiammata si sprigiona dalla bomba a gas, sfiorata tragedia in un condominio a Rimini

| 17:57 - 25 Ottobre 2020

I soccorsi all'anziano e nella foto 1 della gallery la bombola.

Momenti di concitazione questo pomeriggio (domenica 25 ottobre), intorno alle 17, in un condomino di via Tommaseo a Rimini. Un anziano si trovava nello scantinato, quando è partita una fiamma dalla bombola di gas che aveva in mano. Il fumo sprigionato ha allertato un condomino, che è intervenuto a soccorrere l'anziano che cercava disperatamente di sbarazzarsi della bombola, per evitare che la fiamma potesse provocare un incendio nello scantinato o esplodere. L'uomo intervenuto l'ha gettata in strada e l'arrivo dei vigili del fuoco ha risolto la situazione. Sul posto anche Carabinieri, Polizia Municipale e il personale del 118, che ha svolto gli accertamenti medici sull'anziano.