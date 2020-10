Brutta caduta per una riminese durante escursione nei boschi: soccorsa con l'elicottero

Cronaca

Bagno di Romagna

| 17:48 - 25 Ottobre 2020

Un momento dei soccorsi.

Brutta avventura per una 62enne residente a Rimini, durante un'escursione nel parco delle foreste Casentinesi, in località Pietrapazza, alta valle del Bidente. Questa mattina (domenica 25 ottobre) la donna, in compagnia del marito, ha imboccato un sentiero non segnalato per dirigersi verso l'eremo nuovo. In prossimità del "mulino della sega" la 62enne è caduta, nel tentativo di saltare un fossetto, riportando una frattura alla gamba. Erano le 12.30: immediato l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, che ha inviato sul posto le squadre del Bidente e del Savio, l’ambulanza e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello, con a bordo un tecnico di elisoccorso, in quanto il mezzo non poteva atterrare in quella zona. La paziente è stata soccorsa, stabilizzata, anestetizzata e trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena.