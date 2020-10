Calcio Promozione: Vis Misano, tris al Verucchio (3-0) e primato in classifica

Sport

Misano Adriatico

| 16:58 - 25 Ottobre 2020

Vis Misano in vetta a punteggio pieno.

Vis Misano - Verucchio 3-0



VIS MISANO: Alessandrini, Antonietti, Tonini, Ricci (10'st Laro), Lepri, Serafini, Muccioli (18'st Antonelli), Pironi (22'st Manconi), Benedetti (22'st Stella), Mussoni, Santoni (37'st Bacchiani).

A disposizione: Cuomo, Pratelli, Parete, Saladino.

Allenatore: Righetti.

VERUCCHIO: Maggioli, Di Marco (40'pt Betti), Giuliano, Casadei, Grossi, Genghini (25'st Antonioli), Michilli, Ciccarelli (13'st Dragoni), Magnani (32'st Muccioli), Guarino, Montanari (13'st Girometti).

A disposizione: Colonna, Valenti., Fabbri.

Allenatore: Nicolini.

ARBITRO: Chis di Imola (Assistenti: Moretti di Ravenna e Morza di Rimini).

RETI: 9'pt Benedetti, 32' Santoni, 3'st Muccioli.

NOTE: ammoniti Guarino, Genghini.



MISANO ADRIATICO Al Santamonica primo tempo di marca locale con i ragazzi di Righetti che passano in vantaggio già al 9': sugli sviluppi di una rimessa laterale Mussoni di petto libera Benedetti che infila Maggioli. Al 19' il Misano protesta per una trattenuta su Benedetti da parte di Casadei che si era fatto sorprendere da un lancio lungo, l'arbitro lascia proseguire senza fischiare il rigore. Alla mezz'ora Santoni vede Maggioli leggermente fuori dai pali e sigla il raddoppio con un eurogol dai trenta metri. Sul finire della prima frazione altra occasione per il Misano con Mussoni che dal limite lascia partire un bel mancino: l'estremo difensore ospite vede all'ultimo il tiro, ma è bravo a metterci i pugni. Rientrati dagli spogliatoi Muccioli chiude subito il match al 3' con una bella punizione pennellata sul primo palo. Tuttavia il Misano non tira i remi in barca e continua a giocare a viso aperto il match continuando a spingere: dopo pochi minuti Benedetti sfrutta un'indecisione della difesa del Verucchio e punta la porta difesa da Maggioli che è bravo a bloccare a terra con i piedi la conclusione dell'attaccante misanese. Al quarto d'ora il neo entrato Laro ruba il tempo a Maggioli e tenta la conclusione da posizione defilata trovando solamente l'esterno della rete. Lo stesso classe 2000 alla mezz'ora serve in contropiede Antonelli che rientra benissimo sul mancino e lascia partire un bel tiro destinato all'angolino, ma un difensore ospite riesce a sfiorare la sfera e salvare i suoi; sugli sviluppi del corner Santoni viene lasciato libero di preparare il tiro, la sua conclusione colpisce solo la parte altra della traversa. A un paio di minuti dal termine del tempo regolamentare Mussoni serve Stella in area di rigore, il suo tiro rimpallato termina alto sopra la traversa. I ragazzi di Righetti, oltre ai tre punti che lanciano il Misano in vetta alla classifica a bottino pieno, portano a casa un'altra bella prestazione.