Rimini Calcio, prima vittoria in trasferta. Sasso Marconi sconfitto (1-3)

| 17:13 - 25 Ottobre 2020

Prima rete con la maglia del Rimini per l'ex Ternana Canalicchio (foto Ventturini).

Il Rimini conquista la prima vittoria stagionale in trasferta, superando 3-1 il Sasso Marconi. I biancorossi hanno trovato l'uno-due decisivo nel primo tempo, andando a segno prima con Ferrante di testa su calcio d'angolo battuto da Ricciardi, poi con Diop, sempre di testa, su pennellata di Simoncelli. A inizio ripresa il Rimini ha colpito un palo con un colpo di testa di Ambrosini, su corner del solito Ricciardi, mentre il Sasso Marconi ha accorciato al 53' con una girata di Della Rocca deviata da Ronchi. A dare al Rimini la certezza dei tre punti, al 64', è stato Canalicchio, al primo sigillo con la maglia biancorossa. "Una bella partita, i tre punti ci servivano, sono stati importantissimi. Li abbiamo aggrediti alti, loro calciavano la palla lunga. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato in settimana", ha commentato a fine gara l'esterno ex Ternana. "E' più di una partita che il reparto difensivo sblocca le gare, sono contento però. più che per il mio gol, per i tre punti, che speriamo ci diano la carica per affrontare domenica prossima un avversario molto forte, l'Aglianese", ha spiegato invece l'altro goleador Ferrante. L'allenatore Mastronicola ha lodato il comportamento dei propri giovani: "Oggi ad esempio Lugnan ha giocato dal primo minuto e ha fatto una buona gara, così come nelle precedenti gare aveva fatto bene Capicchioni. I ragazzi devono guadagnarsi il posto, come d'altra parte i compagni più grandi. Io come allenatore valuto molto il lavoro settimanale". Soddisfatto il tecnico biancorosso per il risultato e la prestazione: "Oggi le risposte sono quelle che volevo da tutto il gruppo. La determinazione si è vista, le soluzioni provate in settimana ci hanno portato a fare bene". Unico neo a inizio ripresa: "Al di là del gol subito, per una deviazione, In quei dieci minuti i miei non mi sono piaciuti. Ci siamo fatti prendere da quella paura che non vorrei mai vedere. Eravamo molto bassi". Dopo la rete di Della Rocca però i biancorossi si sono ripresi: "Sì, abbiamo subito rialzato il baricentro e ripreso a pressare alto".



Sasso Marconi - Rimini 1-3



SASSO MARCONI (4-3-3): Maniglio - Pedrelli, Testoni, Serra, Maglolizzi (65' Thiam) - Galassi (81' Zannoni), Bozzato (50' Minutolo), Monti - Galeotti, Della Rocca (92' Baietti), Palmieri (67' Fioretti).

In panchina: Masinara, Magli, Mannarini, Margotta.

All. Muccioli.



RIMINI (3-5-2): Scotti - Ferrante, Pupeschi, Ronchi - Simoncelli (77' Casolla), Massetti (82' Valeriani), Ricciardi, Lugnan (92' Capicchioni), Canalicchio - Diop (73' Nigretti), Ambrosini (73' Vuthaj).

In panchina: Viscardi, Grumo, Ceccarelli, Pari, .

All. Mastronicola.



ARBITRO: Palmieri di Conegliano (Assistenti Callovi di San Donà di Piave e Roncari di Vicenza).

RETI: 16' Ferrante, 20' Diop, 53' Della Rocca, 64' Canalicchio.

NOTE: espulso Serra al 94' per doppia ammonizione; ammoniti Minutolo, Canalicchio, Valeriani, Della Rocca. Recupero 5' st.