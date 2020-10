Fiera del tartufo: premio città di Sant'Agata alla centenaria Maria Giordana Vandini

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 14:18 - 25 Ottobre 2020

Maria Giordana Vandini premiata dal sindaco Cerbara e dal presidente pro loco Lidoni.

La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant'Agata Feltria va in archivio oggi (domenica 25 ottobre). Alle 11.30 in piazza Garibaldi è stato assegnato il Premio Città di Sant'Agata ad una persona capace di dar lustro alla città. Il sindaco Guglielmino Cerbara e il presidente della Pro Loco Stefano Lidoni hanno consegnato il riconoscimento a Maria Giordani Vandini, santagatese di 100 anni. Negli anni Ottanta - insieme al marito - ha costruito la struttura della Casa di Riposo, in origine pensata per ospitare le monache clarisse del paese, e in seguito donata con gesto nobile al Comune, che ha fatto la struttura casa di riposo in località La Villa.