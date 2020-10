Motogp: in Spagna brinda Morbidelli, primo davanti alle Suzuki di Rins e Mir

Sport

| 14:09 - 25 Ottobre 2020

L'Italia sul gradino più alto del podio della Motogp grazie a Franco Morbidelli, primo nel gp di Teruel, secondo appuntamento consecutivo in programma al Motorland di Aragon in Spagna. Il pilota della Yamaha Petronas ha preceduto le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Solo tredicesimo la Ducati di Andrea Dovizioso, decimo Petrucci. Vinales e Quartararo chiudono rispettivamente settimo e ottavo. In classifica Mir conduce con 137 punti davanti a Quartararo (123) e Vinales (118), quarto Morbidelli (112) e quinto Dovizioso (109). Sesto Rins con 105 punti.