Ancora vandali notturni a Bellariva, altri finestrini di auto fatti a pezzi

| 13:54 - 25 Ottobre 2020

Dopo 24 ore altro raid vandalico in via Campanella.

Anche nella notte tra sabato e domenica (24-25 ottobre) si è verificato un raid vandalico in via Tommaso Campanella a Bellariva. Altri finestrini di automobili parcheggiate sono stati fatti a pezzi da ignoti. Due le persone entrate in azione, che sarebbero state viste dileguarsi nell'oscurità da uno dei residenti nella via, destatosi dopo aver sentito suonare l'allarme della propria automobile. Tra i danneggiati c'è anche una ragazza: 24 ore prima era stata sua sorella a ritrovarsi il finestrino rotto. "Inizieremo a fare le ronde, di notte, con i cani. Non ne possiamo più", denuncia uno dei residenti esasperato.