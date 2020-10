DIRETTA TESTUALE Calcio Promozione: Novafeltria - Pietracuta 0-3 (finale)

Sport

Novafeltria

| 16:27 - 25 Ottobre 2020

I due capitani: Gianni Fratti (Pietracuta) e Umberto Semeraro (Novafeltria).

Novafeltria - Pietracuta 0-3



NOVAFELTRIA: Hysa K., Soumahin, Toromani, Manuel Man. (17'st Sebastiani), Foschi, Muccioli Mat. (25'pt Mahmutaj); Radici, (9'st Crociani M.) Martini; Indelicato, Semeraro U., Mancini.

In panchina: Palumbo, Crociani A., Semeraro P., Poli, Hysa S., Bindi.

All. Montalti.

PIETRACUTA: Lasagni, Masini, Faeti, Tosi (42'st Golinucci), Lessi, Contadini (31'st Ferraro); Tomassini (30'st Galli), Fabbri D., Fratti, Bruma (20'st Vucaj), Evaristi (15'st Fabbri Fr.)

In panchina: Balducci, Giacomini, Stavola, Fabbri Fe.

All. Fregnani.



ARBITRO: Papi di Prato (Assistenti: Bissioni di Cesena e Finchi di Ferrara)

RETI: 13' pt e 46' pt rig. Fratti, 39' st Vucaj.

AMMONITI: Toromani, Foschi, Fabbri Fr., Semeraro U.

NOTE: angoli 4-4. Recupero 1' pt, 5' st.



SECCHIANO Si disputa oggi il derby tra Novafeltria e Pietracuta valevole per la terza giornata di campionato. Locali in completo bianco con inserti gialloblu, maglia rossoblu con bordi gialli, calzoncini e calzettoni blu per la formazione ospite.



5' Toromani è il primo ammonito, per simulazione



13' GOL PIETRACUTA: Tomassini sulla destra serve Evaristi che finge di chiudere il triangolo, invece lancia in area Fratti. Controllo dell'attaccante che a tu per tu con Hysa lo infila con freddezza in diagonale.



22' Radici ci prova dal limite dell'area, tiro deviato in calcio d'angolo da un difensore.



23' Miracolo di Lasagni! Davide Fabbri perde palla al limite della propria area, Indelicato viene smarcato davanti al portiere che allunga il piede destro e salva la porta, riuscendo a fermare in due tempi la sfera.



25' Infortunio per Matteo Muccioli, dentro Mahmutaj: Toromani si sposta nel ruolo di centrale difensivo, il neo entrato si schiera a sinistra.



28' Indelicato in area per Radici che defilato sulla destra non riesce a inquadrare il bersaglio.



30' Uno-due tra Martini e Mancini, l'attaccante conclude di destro rasoterra, palla di poco a lato alla destra di Lasagni, che comunque era sulla traiettoria.



34' Punizione dal limite dell'area dello specialista Umberto Semeraro, che di destro calcia però alto sopra la traversa.



35' Fioccante ripartenza di Tomassini sulla destra, l'attaccante finta e serve rasoterra di sinistro all'indietro per Fratti, conclusione rasoterra bloccata da Hysa. Brivido per la difesa del Novafeltria.



38' Punizione di Lessi calciata rasoterra verso sinistra per Fratti, che con un doppio dribbling si libera della marcatura. L'attaccante in piena area, benché da posizione defilata, calcia di sinistro fuori.



40' Angolo da sinistra per il Pietracuta, Tosi in area cerca il tocco al volo, palla che si spegne docile tra le mani di Hysa.



42' Semeraro da posizione defilata anticipa l'uscita di Lasagni, ma il suo destro termina fuori.



45' RIGORE PER IL PIETRACUTA. Su calcio d'angolo Foschi (ammonito) trattiene Fratti.



46' GOL PIETRACUTA. Fratti supera Hysa.



FINE PT



Ripartita la gara!



47' Indelicato si libera elegantemente in dribbling, ma il destro dal limite dell'area è debole, blocca Lasagni.



68' Tiro di Martini che non inquadra il bersaglio.



74' cross dalla destra, Indelicato spalle alla porta fa sponda per Mancini che calcia di destro a botta sicura, il rasoterra è respinto di piede da Lasagni. Nel prosieguo dell'azione ancora Mancini gira a rete, conclusione debole, para ancora Lasagni.



84' GOL PIETRACUTA Cross rasoterra dalla sinistra che trova Vucaj sul secondo palo, comodo il tap-in dell'attaccante. Nulla da fare per Hysa.



FINE ST Il Pietracuta conquista il terzo derby su tre. Dopo il doppio successo di coppa, rotondo 3-0 rifilato al Novafeltria, alla terza sconfitta su tre gare, con nove reti al passivo e una sola all'attivo. Il Pietracuta (che deve recuperare la gara della seconda giornata con il Torconca) è al primo successo: riscattata la sconfitta 2-1 con il Verucchio della prima giornata.