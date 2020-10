Assembramenti, tavoli con più di 6 persone e mascherine fuori controllo: chiuso locale per 5 giorni

Cronaca

Rimini

| 09:57 - 25 Ottobre 2020

Movida alla Vecchia Pescheria.

Sono state 62 le persone identificate e 6 gli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande controllati in questo week-end nell’ambito delle verifiche Covid-19 da parte degli agenti della Polizia.

Disposti anche mirati controlli della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Rimini nei locali della movida cittadina principalmente nella zona del borgo San Giuliano, nel centro storico e nella zona della “Vecchia pescheria” anche nell’ultimo weekend.



Ad uno dei locali della “Vecchia pescheria” è stata contestata la violazione per il mancato rispetto della normativa per il contenimento dell’emergenza covid-19, perché all’interno del aveva predisposto un tavolo con 7 clienti e un altro tavolo con 9 clienti, due dei tre c dipendenti indossavano irregolarmente la mascherina, tenendola sotto il mento, circa 7 clienti erano assembrati sul bancone del bar in attesa di essere serviti, mentre altri facevano la fila al bagno senza mantenere la distanza prevista e altri ancora sostavano in piedi all’interno del locale. Inoltre la segnaletica orizzontale prevista dal protocollo del Presidente della Regione Emilia Romagna non era stata collocata.



Il locale era già stato sanzionato per analoghi motivi, pertanto gli agenti hanno disposto la chiusura dell’attività per 5 giorni. Per quanto riguarda la sanzione amministrativa, poiché in caso di reiterazione è previsto che sia raddoppiata, al titolare è stata contestata una multa di euro 800,00. Sono state riscontrate e contestate anche violazioni di natura amministrativa.