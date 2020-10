Calcio RSM: La Fiorita scavalca il Tre Penne, torna al successo il Pennarossa

Sport

Repubblica San Marino

| 19:25 - 24 Ottobre 2020

Federico Valentini e Luca Bianchi, portieri che si sono sfidati oggi con Pennarossa e Fiorentino (foto FSGC).

Ora non c’è più nulla di virtuale nel duello a distanza fra Tre Penne e La Fiorita per la vetta del Girone Unico. Con i biancoazzurri a riposo, il numero delle gare giocate dalle due formazioni è diventato il medesimo. Dunque, è più che reale il distacco (+3) che adesso divide gialloblù e biancoazzurri, con la Libertas ancora in grado di agganciare la banda di Berardi ma, avendo una partita in più alle spalle, esposta ad eventuali contrattacchi di quest’ultima. Del resto La Fiorita, a differenza di tutte le avversarie, continua a non sbagliare un colpo: contro il Faetano arriva la quinta vittoria su cinque in campionato, inaugurata già all’11’ da Di Maio e poi perfezionata nella ripresa da Brighi e Pancotti.



Dopo quattro sconfitte di fila torna a vincere il Pennarossa, a cui basta un solo gol – quello di Souare al 25’ – per superare il Fiorentino e ritrovare sensazioni che in campionato mancavano dalla gara d’esordio. All’epoca i biancorossi superarono la Folgore, che oggi centra la seconda vittoria consecutiva (ed il terzo risultato utile) in campionato a spese del Cailungo. Decide Badalassi, che trova il gol al 57’, ossia 13’ prima che Iuzzolino si faccia cacciare dal terreno di gioco per doppio giallo.



È nel finale, invece, che il Tre Fiori resta in inferiorità numerica per il secondo giallo comminato a Lunardini. La squadra di Cecchetti non paga tutto ciò con la sconfitta (sarebbe stata la seconda di fila), tuttavia il pareggio a reti bianche lascia intendere che la vittoria in Coppa Titano non abbia ancora spazzato via dagli ingranaggi gialloblù la polvere dell’ultimo periodo. Sull’altro fronte, il Murata si conferma squadra ordinata, anche se in casa bianconera ora si avverte l’urgenza di un cambio di passo dopo tre pareggi consecutivi.



RISULTATI



Tre Fiori - Murata 0-0

Cailungo - Folgore 0-1

La Fiorita - Faetano 3-0

Fiorentino - Pennarossa 0-1



TRE FIORI A. Simoncini; D. Simoncini, Angelini, Della Valle (dal 56’ Pracucci), Vandi (dal 56’ Dolcini), Lunardini, Kalissa, Santoni, D’Addario, Gjurchinoski, Del Sante (dall’86’ Figone)

A disposizione: De Angelis, Stelitano, Muccioli, Tamagnini

Allenatore: Matteo Cecchetti



MURATA Broccoli; Ortibaldi, Arrigoni, Babbini (dal 29’ Nanni), Bozzetto, Tani, Tomassini (dal 62’ Baschetti), Campidelli, Salvatori, Giulianelli (dall’89’ Sacco), Fedeli

A disposizione: Benedettini, Pippi, Casadei, Babboni

Allenatore: Achille Fabbri



Arbitro: Cristiano Ascari

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Ernesto Cristiano

Quarto Ufficiale: Marco Avoni

Ammoniti: Babbini, Lunardini, Angelini, Giulianelli, Gjurchinoski, Arrigoni

Espulsi: Lunardini (doppio giallo)



CAILUNGO Gallinetta; Ricci, Iuzzolino, M. Rossi, Carnesecchi (dall’82’ Veronesi), Cecchetti (dall’82’ Matteoni), A. Rossi, Genghini (dal 62’ Vitali), Baravelli (dal 69’ Righetti), Ura, Urbinati (dal 62’ Viespoli)

A disposizione: La Monaca, Gualandi

Allenatore: Giuliano Bianchi

FOLGORE Semprini; Spighi, Brolli, Rossini, Nanni, Domeniconi, Mattia Giardi, Garcia, Dormi (dal 77’ Piscaglia), Matteo Giardi (dal 46’ Bernardi), Badalassi

A disposizione: Astolfi, Cappelli, Francioni, Lisi, Sabbadini

Allenatore: Omar Lepri



Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Andrea Zaghini

Quarto Ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Iuzzolino, Bernardi, Righetti

Espulsi: Iuzzolino (doppio giallo), Gualandi (rosso diretto)

Marcatori: 57’ Badalassi



LA FIORITA Vivan; Di Maio, Errico (dal 59’ T. Guidi), Amati (dal 46’ Mat. Gasperoni), Grandoni, Loiodice (dal 77’ Michelotti), Santi (dal 46’ Brighi), Zafferani, Rinaldi, Peluso (dal 69’ Miori), Pancotti

A disposizione: Pieri, Venturini

Allenatore: Nicola Berardi



FAETANO Ermeti; Cavalli, A. Della Valle (dal 39’ Tomassoni), Grilli (dal 60’ Palladino), Musabelliu, Zaghini, Fall, Pasini, Gori, Ortolani, Dominella (dal 65’ Moroni)

A disposizione: S. Guidi, Barretta, Paci, P.G. Della Valle

Allenatore: Fulvio Fabiani



Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Andrea Guidi, Carmine Nuzzo

Quarto Ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: A. Della Valle, Fall

Marcatori: 11’ Di Maio, 66’ Brighi, 68’ Pancotti



FIORENTINO Bianchi; Ceccaroli, Rossini (dal 71’ Candoli), La Serra, Paglialonga, Dall’Ara (dall’80’ Balestra), Molinari, Generali, Baizan, Cevoli (dall’84’ Cekirri), Pacchioni

A disposizione: Berardi, Terenzi, Paoloni

Allenatore: Enrico Malandri



PENNAROSSA Valentini; Hirsch, Martin, Adami, De Biagi, Beresiarte, Vittozzi, Sebastiani, Souare, Halilaj (dal 77’ D. Conti), Colagiovanni

A disposizione: Semprini, Fabbri, Ciacci, Baldani, Cola, Stefanelli

Allenatore: Andy Selva



Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Laurentiu Ilie, Fabrizio Morisco

Quarto Ufficiale: Alfonso Giannotti

Ammoniti: Dall’Ara, Molinari, Rossini, Sebastiani

Marcatori: 25’ Souare