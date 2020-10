Governo prepara nuovo Dpcm. Ristorazione, palestre e piscine: ecco le misure in arrivo

Attualità

Nazionale

| 18:06 - 24 Ottobre 2020

E' in arrivo nelle prossime ore un nuovo dpcm per fronteggiare la crescita dei contagi da nuovo coronavirus. Sono già uscite diverse indiscrezioni sulle misure al vaglio del governo, anche se potrebbero variare nella versione definitiva. Da lunedì 26 ottobre potrebbe arrivare un nuovo stop alle attività di palestre e piscine, ma ci sono novità per le attività di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie), che verrebbero chiuse domenica e nei giorni festivi. Negli altri giorni saranno operative dalle 5 della mattina fino alle 18. Nella bozza è previsto dopo le 18 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria fino alle 24. Saranno vietate le feste, nei luoghi all'aperto e al chiuso.