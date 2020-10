Covid: in 200 in piazza a Rimini contro i dpcm. Manifestanti con mascherina

Attualità

Rimini

| 18:03 - 24 Ottobre 2020

La manifestazione del 24 ottobre.

Nonostante la pioggia, più di 200 persone si sono presentate in piazza Cavour a Rimini a manifestare contro i dpcm. Dal palco, gli organizzatori hanno ribadito di non voler essere etichettati come negazionisti del Covid. L'appuntamento, organizzato da "Romagna per la Costituzione", ha richiamato relatori da ambienti di varie parti di Italia di anti-vaccinisti e stop-5G. Tra i cartelli presenti alcuni recitavano "Mattarella dimissioni subito", "Libertà e diritti". La piazza è stata presidiata dalle forze dell'ordine per vegliare sul rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e sull'uso della mascherina. Norme rispettate dai partecipanti con gli inviti al rispetto arrivati anche dal palco. Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano garantito alla Questura che tali norme sarebbero state rispettate.