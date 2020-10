Covid: pro loco Pennabilli annulla ultimi due appuntamenti di 'Un orto di libri'

Attualità

Pennabilli

| 16:29 - 24 Ottobre 2020

L'orto dei frutti dimenticati di Pennabilli, location degli incontri.

L'associazione Pro Loco Pennabilli annulla le manifestazioni programmate e in programmazione "per contribuire nel migliore dei modi al contenimento del Covid-19". Gli ultimi due appuntamenti previsti per la rassegna "Un orto di libri", dal titolo "Storie, favole e leggende a Pennabilli" e "Marcello Bondi: la mia storia a fumetti" sono rinviati a data da destinarsi, appena le condizioni renderanno possibili gli incontri. Continueranno a svolgere regolare servizio l'Ufficio IAT e il Mateureka - Museo del calcolo. Come da calendario resteranno quindi aperti nei mesi di ottobre e novembre nei giorni di sabato e domenica con i seguenti orari: 9:30 – 12:30 e 14:30 – 17:30.