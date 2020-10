Coronavirus Rimini: cento nuovi casi, 55 sintomatici e un ricovero in più in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:19 - 24 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

A Rimini si registrano 100 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 55 sintomatici e 45 asintomatici. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 7. Il direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Mattia Altini, in una nota precisa: "L'attuale situazione dell’infezione da covid 19 non è paragonabile con quella dei mesi della prima ondata: allora il numero di positività era parametrato su un numero di tamponi molto minore e soprattutto la gravità dei pazienti era superiore". Secondo Altini, "anche il numero di positività, se parametrata al numero di tamponi eseguiti, resta in Romagna molto contenuta". Sulla situazione dei ricoveri: "La maggioranza dei pazienti riesce ad essere gestita al proprio domicilio e almeno al momento la rete ospedaliera, e soprattutto delle Terapie intensive, non è a rischio".



Totale casi negli ultimi otto giorni a Rimini: 607 casi (media di 76 casi al giorno), 275 sintomatici (45,3%) e 332 asintomatici (54,7%).



Sabato 17 ottobre: 67 casi, 19 sintomatici e 48 asintomatici

Domenica 18 ottobre: 37 casi, 15 S e 22 AS.

Lunedì 19 ottobre: 74 casi, 41 S e 33 AS

Martedì 20 ottobre: 26 casi*, 5 S e 21 AS

Mercoledì 21 ottobre: 100 casi*, 31 S e 69 AS

Giovedì 22 ottobre: 86 casi, 38 S e 48 AS

Venerdì 23 ottobre: 117 casi, 71 S e 46 AS

Sabato 24 ottobre: 100 casi, 55 S e 45 AS



*I dati sono stati comunicati in quest'ordine, ma parte dei 100 casi comunicati mercoledì 21 ottobre erano riconducibili alle 24 ore precedenti.



I DATI REGIONALI Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 45.542 casi di positività, 1.180 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.612 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi, sono 619 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 238 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 250 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni. Sui 619 asintomatici, 214 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 24 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 per screening sierologico, 9 con i test pre-ricovero. Per 367 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La provincia con più contagi è quella di Bologna (348), a seguire Piacenza (173), Reggio Emilia (160), Modena (123). I tamponi effettuati sono stati 17.612, per un totale di 1.466.807. A questi si aggiungono anche 2.256 test sierologici.



DECESSI Sono 10 i nuovi decessi: 4 nella provincia di Modena (tre donne di 95, 92 e 87 anni e un uomo di 82), 2 in quella di Ferrara (una donna di 87 anni e un uomo di 86), 2 in quella di Reggio Emilia (una donna di 90 anni e un uomo di 78), 1 in quella di Parma (un uomo di 80 anni) e 1 in quella di Bologna (un uomo di 84 anni).



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 13.642 (1.131 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.830 (+1.062 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi. Sono tre i nuovi pazienti in terapia intensiva, che diventano 89 in tutto il territorio regionale, mentre sono 723(+66 da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid; rispettivamente lo 0,7% e il 5,3% del totale.



Sul territorio, le 89 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 6 a Piacenza (-1 rispetto ieri), 8 a Parma (invariatorispetto a ieri), 3 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ieri), 9 a Modena (+1 rispetto a ieri ), 39 a Bologna (-1 in più di ieri), 2 a Imola (invariato rispetto a ieri), 5 a Ferrara (1 in più rispetto a ieri), 4 a Ravenna (+2 rispetto a ieri), 4 a Forlì (invariato rispetto a ieri), 2 a Cesena ( invariato rispetto a ieri) e 7 a Rimini (+1 rispetto a ieri).



Le persone complessivamente guarite salgono a 27.343 (+39 rispetto a ieri).



PROVINCIA PER PROVINCIA Casi 6.133 a Piacenza (+173, di cui 61 sintomatici), 5.093 a Parma (+52, di cui 35 sintomatici), 7.059 a Reggio Emilia (+160, di cui 55 sintomatici), 6.231 a Modena (+123, di cui 73 sintomatici), 8.589 a Bologna (+348, di cui 144 sintomatici), 830 casi a Imola (+34, di cui 23 sintomatici), 2.136 a Ferrara (+60, di cui 27 sintomatici); 2.313 a Ravenna (+54, di cui 33 sintomatici), 1.993 a Forlì (+45, di cui 34 sintomatici), 1.505 a Cesena (+31, di cui 21 sintomatici) e 3.660 a Rimini (+100, di cui 55 sintomatici).