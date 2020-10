Secondo raid nella notte: auto prese a mazzate, vetri in mille pezzi

Cronaca

Rimini

| 14:27 - 24 Ottobre 2020

Immagini del raid vandalico nella notte a Bellariva.

Vandali scatenati nella notte tra venerdì e sabato (23-24 ottobre) a Bellariva, in via Tommaso Campanella. Al risveglio, questa mattina, gli abitanti nella via hanno trovato la sgradita sorpresa. Ben otto le automobili parcheggiate che presentavano i segni del passaggio degli ignoti vandali: finestrini andati in mille pezzi, per un danno di diverse centinaia di euro. I proprietari sono stati costretti anche alle operazioni di pulizia, visto che i vetri infranti hanno sparso frammenti sui sedili. Già quattro notti fa si era verificato un analogo raid. I danneggiati hanno presentato denuncia contro ignoti alla Polizia, ma non sarà l'unica iniziativa. "Nella zona sono frequenti questi tipo di atti, presenteremo un esposto al comune, alla Procura e al comandante dei Carabinieri", spiega uno dei residenti. L'obiettivo è chiedere un maggior presidio dell'area nelle ore notturne.