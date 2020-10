DIRETTA TESTUALE Calcio D: Sasso Marconi - Rimini 1-3 (finale)

Sport

Rimini

| 16:28 - 25 Ottobre 2020

Diretta testuale.

Sasso Marconi - Rimini 1-3



SASSO MARCONI (4-3-3): Maniglio - Pedrelli, Testoni, Serra, Maglolizzi (65' Thiam) - Galassi (81' Zannoni), Bozzato (50' Minutolo), Monti - Galeotti, Della Rocca (92' Baietti), Palmieri (67' Fioretti).

In panchina: Masinara, Magli, Mannarini, Margotta.

All. Muccioli.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Ferrante, Pupeschi, Ronchi - Simoncelli (77' Casolla), Massetti (82' Valeriani), Ricciardi, Lugnan (92' Capicchioni), Canalicchio - Diop (73' Nigretti), Ambrosini (73' Vuthaj).

In panchina: Viscardi, Grumo, Ceccarelli, Pari, .

All. Mastronicola.



ARBITRO: Palmieri di Conegliano (Assistenti Callovi di San Donà di Piave e Roncari di Vicenza).

RETI: 16' Ferrante, 20' Diop, 53' Della Rocca, 64' Canalicchio.

NOTE: espulso Serra al 94' per doppia ammonizione; ammoniti Minutolo, Canalicchio, Valeriani, Della Rocca. Recupero 5' st.



Partiti! Rimini in completo rosso con inserti bianchi, maglia gialla con inserto blu, calzoncini e calzettoni blu per i locali.



15' Maniglio devia in corner il tentativo di Ambrosini.



16' GOOOOOL RIMINI: Angolo dello specialista Ricciardi e colpo di testa vincente di Ferrante.



18' SCOTTI SALVA! Parata decisiva sul tiro da fuori area di Monti, pericoloso di sinistro.



20' GOOOOOL RIMINI! Raddoppio dei biancorossi grazie a Diop, bravo a segnare di testa su splendida palla di Simoncelli



30' Ancora Monti pericoloso, si libera in slalom ma conclude senza potenza, Scotti para.



34' Punizione dell'ex Rimini Pedrelli per l'altro ex Della Rocca che di testa serve Palmieri, la conclusione termina di poco a lato a Scotti battuto.



FINE PT Buona prova del Rimini contro un organizzato Sasso Marconi. La squadra di Mastronicola ha colpito dimostrandosi squadra temibile sui calci piazzati e nel gioco aereo, dimostrandosi poi molto solida nel contenere la reazione locale.



Ripartita la gara!



47' PALO DI AMBROSINI! L'attaccante di testa coglie il montante sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dal solito Ricciardi.



53' GOL SASSO MARCONI Magliozzi crossa dalla sinistra per Della Rocca, che gira a rete superando Scotti per il più classico dei gol dell'ex, complice anche una deviazione di un difensore biancorosso.



64' GOOOOOL RIMINI Primo sigillo in campionato per Canalicchio, che risolve da due passi una mischia a seguito di una punizione del solito Ricciardi.



75' Angolo di Testoni, Galassi di testa spreca l'opportunità del 2-3.



83' Gol annullato al Sasso Marconi. Monti serve l'inserimento di Minutolo che batte Scotti. L'arbitro annulla per fuorigioco.



FINE ST Il Rimini conquista una meritata vittoria, la prima in trasferta, portandosi a quota 8 in classifica, bottino frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta.