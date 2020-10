Turismo: agosto positivo per Bellaria Igea Marina. "Merito della promozione via web"

Turismo

Bellaria Igea Marina

| 12:34 - 24 Ottobre 2020

Foto di Alessia Bocchini.

Anche Bellaria Igea Marina dal punto di vista turistico ha sofferto le conseguenze dell'epidemia da nuovo coronavirus. Come evidenzia Fondazione Verdeblu in una nota, sono oltre 40 i punti percentuali persi da Bellaria Igea Marina sia nel numero di turisti che nel numero di pernotttamenti, in linea con la media provinciale. Però in agosto 2020 sono 93.600 i turisti italiani che hanno scelto la località rivierasca: rispetto all'anno prima, un numero che ha portato a un incremento del 2,5%, dato inferiore solo a Riccione. Fondazione Verdeblu evidenzia che questo risultato è dovuto all'intensa attività di marketing e di promozione avviata già nel 2019, potenziando la presenza sul web e sulle piattaforme social, scegliendo quindi "la strada dell’innovazione, commissionando e promuovendo un nuovo modo di produrre feedback, anche statistico, riguardo alla nostra economia del turismo". Cruciale in particolare il progetto Destination Management Organization e "il gruppo di lavoro fatto di figure professionali specifiche per ogni settore, che ha saputo dare risalto alla città nei media nazionali".