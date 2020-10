Calcio RSM: il Covid ferma Cosmos-Domagnano. Un caso tra i locali

Sport

Repubblica San Marino

| 12:15 - 24 Ottobre 2020

Maglie Cosmos.

A seguito del riscontro di una positività al Covid-19 presso il gruppo squadra del Cosmos, la FSGC ha disposto, a titolo precauzionale, il rinvio a data da destinarsi della gara di domani (domenica 25 ottobre) fra la formazione gialloverde e il Domagnano, valevole per la 6° giornata del Campionato Sammarinese. La positività del soggetto è stata riscontrata nelle ultime ore: da quel momento è stato attivato immediatamente il protocollo sanitario. I contatti fra la FSGC e l’ISS sono e rimarranno costanti al fine di favorire la regolare messa in pratica di tutte le disposizioni di sicurezza previste per casi come questo.