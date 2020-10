Torre del castello di Coriano, ristrutturazione al via

Attualità

Coriano

| 16:58 - 23 Ottobre 2020

Amministrazione e Soprintendenza, sopralluogo alla Torre del Castello.

Oggi (venerdì 23 ottobre) si è tenuto il sopralluogo della Soprintendenza presso l'area del Castello malatestiano di Coriano, alla presenza del sindaco Domenica Spinelli, del vice sindaco Gianluca Ugolini e dell’assessore Anna Pazzaglia. Sopralluogo che arriva a conclusione dell’iter di affidamento dei lavori di intervento di ristrutturazione e consolidamento della Torre voluto dall'attuale giunta. Nel febbraio 2018 infatti fu approvato in consiglio comunale il piano di interventi per il triennio 2019-2021, nel quale sono state stanziate le risorse per l'intervento. Il 5 luglio 2018, con delibera del consiglio comunale, si è approvato il progetto definitivo per la realizzazione di opere di recupero e consolidamento della torre, la riqualificazione delle sale ospitanti l’Antiquarium e delle aree esterne pertinenziali per un importo di 90.000,00 euro. Ora la procedura è giunta al progetto esecutivo con l’affidamento degli incarichi al progettista e al geologo . L’indagine geologica è già pronta ed è nelle mani del progettista con previsione di intervento sulla torre e riqualificazione dell’ antiquarium entro l'anno 2020. Soddisfatto il sindaco Domenica Spinelli: «orgogliosi poter mettere mano alla salvaguardia di questo monumento con interventi strutturali e di riqualificazione e sin da oggi lavoreremo in sinergia con i funzionari della soprintendenza per garantire la massima tutela all’interno dell’area».