Smog e blocco traffico, 25 ottobre domenica ecologica a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:46 - 23 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Domenica 25 ottobre sarà la seconda ‘domenica ecologica’ del 2020-2021, che prevede le limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel territorio del Comune di Rimini, così come su quelli aderenti al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e al Nuovo Accordo di Bacino Padano.



La domenica ecologica prevede l’applicazione delle limitazioni già in vigore dal lunedì al venerdì, nell’area del territorio comunale che comprende tutta la zona urbana a mare della statale 16.



Nel dettaglio le limitazioni alla circolazione, previste dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, prevedono il blocco dei veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per: autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1,Euro 2 ed Euro 3; ciclomotori e motocicli Euro 0. Dal prossimo 11 gennaio e fino al 31 marzo 2021 le limitazioni (che saranno oggetto di una prossima ordinanza) riguarderanno anche i veicoli benzina fino a euro 2, diesel fino a euro 4 compreso e cicli e motocicli fino a euro 1, veicoli benzina-metano, benzina-gpl fino a euro 1.

Le prossime ‘domeniche ecologiche’ sono in calendario il 15 e 22 novembre, con la consueta sospensione nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio.