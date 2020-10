Boccette A1: capitombolo BT Bussecchio, capolavoro Leon D’Oro Molinella

Sport

Rimini

| 15:51 - 23 Ottobre 2020

Si è giocata la 27esima giornata.

Nella ventisettesima giornata del campionato regionale a squadre di serie A1 la capolista Bt Bussecchio perde di misura in casa del Manuel Caffè Bocciofila Imola tradita dai Big Daniele Ricci e Enrico Rosa e viene avvicinata ad un sol punto di distanza da Leon D’Oro Molinella che sbanca Taverna Verde Forlì, questi due risultati fanno scaturire una corsa a tre per il titolo regionale e sentenziano la quasi definitiva estromissione del Taverna Verde. Capitan Bagati Bellaria e Pronto Poster Settecrociari in gran forma. Iuri Minoccheri, Fabio Corradini e Carlo Sandrini, uomini guida delle prime tre squadre sono in vetta alla classifica dei goleador con 23 vinte e solo 4 sconfitte.

Tabellini:

Manuel Caffè Bocciofila Imola – B.T. Bussecchio Forlì 4 – 2 (p.t. 1-2)

D. Cortecchia e A. Bacci contro M. Morri e L. Versari 77-85, L. Principi c I. Minoccheri 38-100, M. Zoffoli e A. Stella c D. Calubani e R. Batani 82-77, GL. Naldi c D. Ricci 100-98, V. Cristofori c E. Rosa 106-73, C. Sandrini c C. Protti 100-35.

Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì – Leon D'Oro Molinella 1 – 5 (p.t. 1-2)

L. Bandini e F. Petrini c A. Pinardi e A. Scarselli 69-85, A. Corbetta c F. Corradini 104-86, S, Nanni e F. Perugini c P. Vitelli e A. Monti 74-82, C. Leonardi c L. Cardinali 77-103, G. Peruchetti c GL. Dolzani 86-111, A. Galli c A. Messori 62-100.

Caserme Rosse Bologna – Circolo Sport Ravenna 3 – 3 (p.t. 2-1)

F. Emeri e A. Soprani c D. Lelli e V. Albicocco 81-47, R. Zanna c L. Mini 94-106, V. Alvisi e L. Luccarini c F. Benedetti e M. Gentilini 82-71, P. Nasi c M. Grilli 74-105, D. Bongiovanni c S. Cardellini 108-87, M. Bruni c D. Benedetti 65-104.

President Park Ronco – Capitan Bagati Bellaria 2 – 4 (p.t. 2-1)

M. Fantini e V. Cardone c L. Teodorani e S. Della Chiesa 45-81, F. Ferri c M. Patrignani 102-98, R. Romualdi e G. Sacchetti c C. Vincenzi e M. Funghetti 83-45, C. Bartolini c G. Barducci 72-103, C. Graffieti c C. Spadoni 75-100, M. Vanin c R. Galiandro 35-103.

Pronto Poster Settecrociari Cesena – Tex Master Novellara 5 – 1 (p.t. 2-1)

F. Ricci e M. Morosi c G. Catellani e S. Zanfi 80-48, J. Magnani c S. Bussei 103-41, M. Foiera e S. Casadei c C. Bussei e A. Di Sarno 56-80, R. Bassenghi c D. Gavioli 100-45, M. Fabbri c L. Beneventi 100-26, B. Cicognani c D. Giampellegrini 100-63.

Camo Maris Cantonese – Andrea Costa Carpi 3 – 3 (p.t. 1-2)

M. Iaccarino e S. Vezzalini c L. Montorsi e F. Golinelli 75-98, A. Pavarotti c G. Lugli 62-100, F. Ghelfi e C. Bondavalli c G. Golinelli e D. Andreotti 80-49, G. Camellini c P. Bortolotti 83-100, S. Copelli c D. Degli Esposti 100-89, T. Bovo c A. Panzeri 105-61.

Birra di Paolino Riccione – Hidra RSM Sire Codifiume 2 – 4 (p.t. 1-2)

M. Manduchi e A. Fabbri c M. Visentin e M. Romualdi 60-80, M. Pritelli c M. Celio 54-100, P. Barbanti e A. Donati c M. Muzzarelli e B. Zanardi 80-78, S. Quieti c D. Sgargi 100-74, F. Marchini c M. Morelli 86-102, P. Felici c L. Draghetti 92-100.

Bbzo Cafè Villanova – Clai Sasso Morelli 0 – 6 (p.t. 0-3) per Forfait

L'Artista Caffè Argenta – Cava Rivalta Forlì 6 – 0 (p.t. 3-0) per Forfait

Classifica:

B.T Bussecchio Forlì punti 64, Leon D'Oro Molinella punti 63, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 60, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì punti 58, Clai Sasso Morelli punti 50, Circolo Sport Ravenna punti 45, Tex Master Novellara e Capitan Bagati Bellaria punti 44, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 39, Andrea Costa Carpi punti 28, L'Artista Caffè Argenta punti 27, President Park Ronco punti 26, Camo Maris Cantonese punti 25, Birra di Paolino Riccione punti 23, Hidra RSM Sire Codifiume punti 20, Caserme Rosse BO punti 15.

Bbzo Cafè Villanova, Cava Rivalta Forlì retrocesse in A2 per rinuncia a partecipazione chiusura campionato.