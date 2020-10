Coronavirus: anche a San Marino crescono i contagi (+17). Casi nelle scuole

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:38 - 23 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Contagi a doppia cifra anche nella Repubblica di San Marino: nelle ultime 24 ore, sono 17 i casi riscontrati su 137 tamponi, tasso di positività del 12,41%, più che raddoppiato rispetto a 48 ore fa. I casi totali rilevati da inizio epidemia, compresi residenti fuori Repubblica, sono 819. Gli attuali positivi sono 61 (5 le nuove guarigioni), mentre le quarantene attive sono 56. Tra le persone positive rimangono tre quelle ricoverate in ospedale, nelle stanze di isolamento nel reparto di medicina. Al 21 ottobre sono stati eseguiti 23.370 test sierologici e 9.184 tamponi molecolari.



CASI NELLE SCUOLE. Ieri (giovedì 22 ottobre) sono stati individuati alcuni casi di positività tra degli alunni delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie. Come da procedura, a poche ore dal riscontro della prima positività, sono stati effettuati nel primo pomeriggio della stessa giornata, una trentina di tamponi molecolari ai bambini di una classe di prima elementare e di una classe di prima media. Le 5 positività riscontrate alle elementari hanno fatto propendere per la temporanea sospensione dell’attività nella scuola elementare per consentire le operazioni di sanificazione della struttura. Sempre nella giornata di ieri sono stati riscontrati due casi di positività in altrettanti alunni di due diverse classi delle scuole medie e nella giornata odierna sono stati eseguiti altri 20 tamponi tra gli alunni coinvolti, risultati tutti negativi. Indagine epidemiologiche e ulteriori accertamenti sono tutt’ora in corso.



Nella tabella: data, numero tamponi, casi di positività e tasso di positività



12 ottobre 75 2 2,67%

13 ottobre 62 5 8,06%

14 ottobre 74 7 9,46%

15 ottobre 109 2 1,83%

16 ottobre 123 5 4,07%

17 ottobre 33 1 3,03%

18 ottobre 7 0 0,0%

19 ottobre 127 6 4,72%

20 ottobre 90 2 2,22%

21 ottobre 96 5 5,21%

22 ottobre 137 17 12,41 %