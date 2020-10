Nuova Marecchiese, deputati Lega: 'Opera fondamentale. Il governo garantisca tempi certi'

Attualità

Riccione

| 15:18 - 23 Ottobre 2020

Elena Raffaelli, deputato della Lega.

Il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi, nell'incontro con i sindaci, ha espresso il suo parere negativo alla realizzazione di una nuova strada di collegamento tra l'Alta Valmarecchia e Rimini. I deputati romagnoli della Lega Jacopo Morrone e la riccionese Elena Raffaelli invece annunciano un'interrogazione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottolineando che a gennaio il ministro De Micheli aveva espresso assenso all'inserimento nell'agenda del governo del progetto di realizzazione di una nuova variante alla Marecchiese. I deputati sollecitano il governo a garantire tempi certi per l'avvio dei lavori, evidenziando che «l'opera è fondamentale per decongestionare il traffico, garantire alle nostre aziende collegamenti adeguati alle esigenze di sviluppo, migliorare la vita dei cittadini in un’ottica di sicurezza stradale e minore impatto ambientale».