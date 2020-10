Calcio Promozione: la capolista Sant'Ermete sfida il Gambettola

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:07 - 23 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Dopo due successi consecutivi, l’ultimo ottenuto non senza patemi ma con una particolare e straordinaria rimonta, avvenuta nel finale con l’Asar, il Sant'Ermete torna in campo per il terzo turno del campionato di Promozione Girone F contro il Gambettola.



Mentre i verdi possono sorridere per lo straordinario inizio di campionato, il Gambettola ha invece salutato il tecnico Pedrelli per fare spazio all’ex San Pietro in Vincoli Freschi. Gli ospiti sono reduci da una rivoluzione societaria e d'organico e sta attraversando un inevitabile periodo di assestamento. Il Gambettola ha afforntato nelle prime due gare in stagione, il Gatteo e il Verucchio. In entrambi i match la squadra allenata da Pedrelli era andata avanti per poi subire due sconfitte fotocopie per 3-1. Due le reti realizzate contro le sei subite, percorso inverso per il S.Ermete che con il Bellaria ha risolto a proprio favore la gara mentre con l’Asar è stato per due volte costretto ad inseguire. Al momento sono due le reti incassate da Romani contro le 4 segnate dai suoi compagni, per giunta da quattro marcatori diversi: Fuchi, Vukaj, Marcaccio e Benvenuti. Per il Gambettola al momento sul tabellino dei marcatori si annoverano i nomi di Zeqiri e Casotti.



Calcio d’inizio fissato per le ore 14.30. Arbitrerà la gara Pietro Venuto della sezione di Imola, coadiuvato da Panzavolta e Tamburini entrambi della sezione di Forlì.