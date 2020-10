Covid-19, manifestazione a Rimini: anche il consigliere Nadia Rossi chiede lo stop

Attualità

Rimini

| 13:34 - 23 Ottobre 2020

Nadia Rossi, consigliere regionale del Partito Democratico.

Anche Nadia Rossi, consigliere regionale riminese del Pd, chiede lo stop alla manifestazione di sabato 24 ottobre in piazza Cavour a Rimini. Manifestazione che unisce diverse realtà del territorio che hanno respinto l'etichetta di "Negazionisti" (comunque nell'orbita "No-Vax"). Nadia Rossi evidenzia che la manifestazione rappresenti "uno schiaffo a chi piange i propri cari, un insulto ai medici, infermieri, operatori, che stanno dando l’anima negli ospedali, uno sfregio alla legge e alla stragrande maggioranza dei cittadini, lavoratori e studenti che fanno sacrifici per rispettare le regole", rimarcando che non sia possibile appellarsi alla libertà di parola e di manifestare: "se siamo nuovamente in una situazione critica è anche a causa di coloro che hanno infranto delle regole, fregandosene di quelle norme di condotta anche basilari indispensabili per preservare la salute della comunità". Nadia Rossi attacca: "Mi pare di capire che per molti il virus e i suoi effetti sono pericolosi solo se colpiscono qualcuno di caro e vicino. È un’ipocrisia, una forma di irrazionalità e di infantilismo. E soprattutto è mancanza di responsabilità verso chi non vuole affossare la sanità e la salute pubbliche e l’economia locale e nazionale", accusando inoltre alcune persone di autoassolversi "perché non rispettano le disposizioni di sicurezza", mentre altre "mentono per evitare l’isolamento, anche quando sono state esposte a un rischio reale".