Rimini: contenzioso risolto per l'area di via Varisco. Il proprietario riceverà 180mila euro

Attualità

Rimini

| 12:49 - 23 Ottobre 2020

Palazzo Garampi, sede del municipio di Rimini.

Ieri sera (venerdì 23 ottobre) il consiglio comunale di Rimini ha approvato - con 15 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti - il provvedimento per l'acquisto dell'area in via Varisco al centro di un contenzioso con il privato. Il Comune di Rimini investirà 180.000 euro e per farlo il consiglio comunale ha dato il via libera al debito fuori bilancio, in esecuzione della sentenza d'appello 744 del 2019. La questione è relativa all’esproprio delle aree realizzato dall’amministrazione comunale nel 1987, impugnato dal privato interessato e che ha dato vita ad un contenzioso prima davanti al Tribunale di Rimini e successivamente davanti alla Corte d’Appello di Bologna. La Corte, con sentenza del marzo scorso ha dato ragione ai ricorrenti, condannando il Comune a pagare il danno riconosciuto ai proprietari per il mancato utilizzo del bene e alla restituzione dell’area, dopo averla ripristinata nello stato precedente alla esecuzione dei lavori. Un ripristino che, oltre a comportare per l’Ente una spesa stimata complessivamente in 192.000 euro, avrebbe compromesso la circolazione su via Varisco in quanto ridotta a una sola corsia, appesantendo inevitabilmente la viabilità dell’intera zona. Da qui la proposta di procedere all'acquisto dell’area per 180mila euro, sulla base dell’accordo già raggiunto con i proprietari che consente di riconoscere ai privati quanto sentenziato dalla Corte e allo stesso tempo di tutelare l’interesse della pubblica amministrazione.