In memoria di Stella Lodovichetti donati 5mila euro per le adozioni a distanza

09:45 - 23 Ottobre 2020



La grande partecipazione e il ricordo commosso che ha unito tante persone delle comunità di Savignano e Rimini per la prematura scomparsa della savignanese Maria Stella Lodovichetti hanno portato alla raccolta e conseguente donazione di 5mila euro a favore dei bambini bisognosi del Bangladesh. La cifra è stata raccolta e inviata da parte dell’associazione Progetto Condivisione di Savignano, di cui Lodovichetti è stata preziosa e instancabile motore.



La somma comprende gli oltre 1500 euro donati dai colleghi di Stella dell’ufficio Piano strategico del Comune di Rimini, i 2500 euro di offerte delle centinaia di persone che hanno partecipato al funerale il 5 settembre e i milla euro donati dall’associazione stessa.

Fra le varie attività di solidarietà e volontariato, Lodovichetti era promotrice e coordinatrice di un progetto di adozioni a distanza che consentono gli studi a decine di bambini di famiglie povere della diocesi di Khulna in Bangladesh guidata dal vescovo Romen Boiragi, che tante volte è stato gradito ospite della famiglia di Stella e che apprendendo la notizia si è unito, commosso e incredulo, al dolore dei familiari. L’associazione Progetto Condivisione, organizzazione di volontariato nata a Savignano nel 2005, e i familiari, ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla donazione e anche tutti i sostenitori, savignanesi e non, del progetto di adozioni a distanza in Bangladesh e si impegnano a continuare tale attività in memoria della generosità e della gioia donateci da Stella che rimane punto di riferimento importante per le tante persone che l’hanno conosciuta e amata.