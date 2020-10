Meteo: weekend con tempo stabile ma temperature in diminuzione

Attualità

Rimini

| 09:11 - 23 Ottobre 2020



Che weekend dobbiamo aspettarci, meteorologicamente parlando? Ecco le previsioni del Centro meteo Emilia-Romagna.





Venerdì 23 ottobre cielo nuvoloso con addensamenti sui rilievi. Nebbia sui settori pianeggianti nella prima parte di giornata. Precipitazioni assenti durante il giorno, deboli piovaschi in serata tra Appennino ed alta collina. Temperature minime comprese tra +9°C e +13°C, massime comprese tra +19°C e +21°C. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare calmo o poco mosso. Attendibilità alta.



Sabato cielo da nuvoloso a coperto. Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio dai rilievi in estensione alle pianure. Successivamente piogge deboli/moderate tra sera e notte.

Minime stabili, massime in lieve diminuzione. Domenica cielo molto nuvoloso al mattino, schiarite dal pomeriggio. Precipitazioni assenti sebbene non sia da escludere la possibilità di residue precipitazioni tra notte e mattina, fenomeni in rapido esaurimento. Massime in diminuzione.



Linea di tendenza: l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteo fra lunedì e martedì, piogge sparse e calo termico. La rimonta dell’altra pressione garantirà un miglioramento del tempo nella seconda parte della settimana.



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, sono disponibili al sito del Centro, presente anche su Facebook, Instagram e Telegram con un canale dedicato agli aggiornamenti meteo.