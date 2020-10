Oggi nel 2011, Marco Simoncelli moriva durante la gara di Moto Gp

Sport

Coriano

| 08:50 - 23 Ottobre 2020

Marco Simoncelli.

Un grande campione e uno straordinario ragazzo. Nove anni fa, il 23 ottobre 2011, ci lasciava dopo un incidente a Sepang Marco Simoncelli, fra i più forti piloti al mondo di motociclismo. Il riminese perse la vita a 24 anni e nonostante la giovane età, nel corso della sua sua carriera era riuscito a salire alla ribalta non solo per i risultati, ma anche per la sua inconfondibile umanità tipicamente romagnola. Dal 2012 il Misano World Circuit è intitolato a Simoncelli, il cui ricordo resta ancora vivo in tutti i tifosi delle due ruote.