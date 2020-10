Marecchiese, la provincia respinge l'idea di una nuova strada in Valmarecchia

Attualità

08:29 - 23 Ottobre 2020



No ad una nuova Marecchiese, sì alla modernizzazione e diversificazione della viabilità esistente. Questo, in estremo sunto, il succo dell'incontro convocato dal presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi con i sindaci dell’alta Valmarecchia e dei comuni di Santarcangelo di Romagna e Verucchio, più gli assessori di Poggio Torriana e Rimini, sul tema della viabilità della Valmarecchia. Il confronto è stato aperto, sincero e costruttivo. Santi si è assunto l’impegno di redigere in trenta giorni una bozza di "Accordo di programma" che coinvolga tutti i comuni interessati, per la realizzazione di un "Piano della mobilità della Valmarecchia" organico e complessivo che non contempli una nuova strada ma il miglioramento della SP258 con una integrazione e diversificazione delle sue funzioni e gli obiettivi di modernizzazione, aumento della velocità di percorrenza e messa in sicurezza.