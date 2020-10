Tartufo, arte, cinema e appuntamenti all’aperto protagonisti: ecco cosa fare questo week-end

Eventi

Rimini

| 07:51 - 23 Ottobre 2020

Gli eventi dal 23 al 25 ottobre.

L’autunno è entrato nel vivo e, con lui, colori e sapori inconfondibili caratterizzano gli eventi di questo periodo. Questo week-end profuma di tartufo, ma tanti sono gli appuntamenti al cinema e molti gli appuntamenti per gli amanti dell’arte. Se non sapete ancora cosa fare, abbiamo pensato di darvi qualche idea. Buon week-end.



MANIFESTAZIONI ED ENOGASTRONOMIA

Nelle domeniche di Ottobre si tiene ogni anno a Sant’Agata Feltria, la “Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato”.

La manifestazione è considerata una delle più importanti del settore a livello nazionale. La presentazione del prezioso fungo, avviene attraverso un percorso commerciale e gastronomico che trova la sua esaltazione nelle prelibate ricette al tartufo che, i ristoranti presenti in fiera e quelli del territorio, preparano puntualmente nella occasione. QUI tutte le info.



CINEMA, MUSICA E TEATRO

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita fino a domenica 25 ottobre (ore 21, sabato e domenica anche ore 17, biglietti da € 7 ad € 5) il film Gauguin di Eduard Deluc con Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi, Pua-Taï Hikutini e Pernille Bergendorff. QUI tutte le info.



Venerdì 23 ottobre alle ore 20.30, al Cinema Giometti Rimini proiezione con ospiti in sala di "Sul più bello", di Alice Filippi. Una fiaba contemporanea confezionata con misura, ironia e un gusto estetico pop. Con un'ottima prova di Ludovica Francesconi. Sarà presente il cast Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Eleonora Gaggero, Alice Filippi.



La Rassegna Musicale d’Autunno a San Marino vira verso le sonorità eclettiche e il virtuosismo di Mario Marzi (sax) e Simone Zanchini (fisarmonica). Un duo d’altissima qualità per il nuovo appuntamento, domenica 25 ottobre (ore 16,30), della rassegna organizzata dall’Associazione Camerata del Titano, avviata lo scorso 11 ottobre. Marzi e Zanchini porteranno sul palco del Teatro del Titano il loro ultimo viaggio musicale, dal titolo “All directions”: un progetto culturale oltre che musicale, nel quale gli interpreti giocano con repertori di autori che partendo dalla musica popolare sono approdati ad un linguaggio universale e nello stesso tempo molto personale.



CULTURA E MOSTRE

Sabato 24 ottobre - in versione on line - parte la dodicesima edizione della Biblioterapia, che a causa dell’emergenza pandemica prevede per la prima volta sia incontri in remoto che incontri in presenza. Protagonista dell’incontro, da seguire in live streaming dalle ore 17 sulla pagina FB o youtube della Biblioteca Gambalunga, sarà il fisico di fama internazionale Eugenio Coccia, con la lezione magistrale “Il tempo secondo la Fisica”. QUI tutte le info.



Da non perdere il nuovo sito museale di arte contemporanea PART- Palazzi dell'arte di Rimini, inaugurato il 24 settembre per restituire alla città, in un progetto unitario, la riqualificazione a fini culturali di due edifici storici nel cuore di Rimini con la collocazione permanente dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate alla Fondazione San Patrignano. Part è aperto dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi 10 – 19; lunedì non festivi chiuso https://palazziarterimini.it/).



Sempre per gli amanti dell'arte, al Museo della città la mostra dedicata a La Madonna Diotallevi, un’opera giovanile di Raffaello che porta il nome del suo ultimo proprietario privato, il marchese riminese Audiface Diotallevi.



Quattro appuntamenti dedicati a Federico Fellini, per un percorso creativo tra letture e laboratori artistici digitali per bambini di età da 6 a 10 anni.

Domenica 25 ottobre lettura del libro FEDERICO CHE MAGO! (Fulmino 2020), di Laura Fischetto e Letizia Galli (Sala degli Arazzi ore 17). L' inaugurazione della mostra con le illustrazioni del volume - Sala Pesci (fino a domenica 15 novembre). QUI tutte le info.



SPORT E EVENTI ALL’APERTO

Si avvicina l’appuntamento di venerdì 23 ottobre con il passaggio a San Marino della 1000 Miglia, la rievocazione storica della corsa disputata tra il 1927 e il 1957. Al via, alle ore 14.00 di giovedì 22 ottobre da Brescia, sono previste 400 auto storiche selezionate da un’apposita commissione tra quelle iscritte al Registro 1000 Miglia. Le vetture d’epoca, simbolo di tradizione, sportività ed eleganza percorreranno le suggestive contrade del centro storico nella seconda tappa della corsa più bella del mondo che partirà da Cervia-Milano Marittima. QUI tutte le info.



Domenica 25 Ottobre 2020 San Leo propone una bella occasione per trascorrere una giornata nella tranquillità di uno dei Borghi più belli d’Italia. A partire dalle ore 15.30 è in programma un percorso guidato, dal titolo “L'inespugnabile Fortezza: storie di assedi e famosi reclusi”, attraverso il quale sarà possibile scoprire sotto una singolare ed affascinante veste la Fortezza che dalla sommità del masso domina la Valle del Marecchia. La visita guidata, incentrata sul racconto di importanti battaglie che hanno visto protagonista San Leo e la sua Fortezza, si snoderà principalmente sulle tre Piazze d’Armi godendo di ampi spazi e una magnifica vista sul paesaggio autunnale della vallata. QUI tutte le info.



M.A.C.