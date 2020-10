La Movida sposta indietro le lancette: al Mamì di Rivabella il dj set parte alle 17

Eventi

Rimini

| 18:02 - 22 Ottobre 2020

Cardelli Bros.

Per venire incontro alle nuove disposizioni anti-Covid, la movida riminese sposta indietro le lancette. Domenica 25 ottobre, al nuovo Mamì Bistrot di via Toscanelli sul lungomare di Rivabella, è in programma un dj-set in vinile curato dai Cardelli Bros.

L'evento - prima programmato per la serata - è stato anticipato di qualche ora e inizierà dunque alle 17 per terminare alle 21. In ogni caso, 4 ore di full-immersion nella musica dance e italo-funk curate dai "Cardelli bros", all'anagrafe Ricky e Francesco Cardelli, i due fratelli riminesi cresciuti musicalmente nella storica band dei "Rangzen" e, ormai da oltre vent'anni, considerati una delle realtà musicali più solide e innovative della riviera romagnola.

La loro carriera artistica, cominciata nel 1996, li ha visti protagonisti di numerose esibizioni sia come live band (Rangzen, Funkrimini, Capofortuna…) sia come DJ. Negli anni la passione per la ricerca musicale li ha portati a cimentarsi in diversi stili, consacrandoli come i veri ambasciatori della nuova musica dance ed elettronica "made in Romagna".

Energici ed eclettici, passano con disinvoltura dal Rock al Funk all'Elettronica, il tutto mantecato dalle loro personalissime contaminazioni. Oltre a produrre musica elettronica collaborano attivamente nella realizzazione di colonne sonore per film e documentari e hanno firmato alcuni progetti discografici (Don't smoke) usciti per un'etichetta americana (Soul Clap) che, per l'occasione, ha riunito in una compilation alcuni dei più importanti dj-producer della scena italiana contemporanea.

Ospiti di alcuni dei più importanti festival musicali italiani (Kappa FuturFestival di Torino, Viva Festival, Spring Attitude e Robot Festival) si sono esibiti nelle più prestigiose rassegne internazionali di musica elettronica. Alla consolle del Mamì Bistrot - dove il live-show si svolgerà nel rigoroso rispetto delle distanze sociali - presenteranno un Dj-set della loro ricca collezione di dischi in vinile.