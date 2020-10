Covid, Conte avverte: "Pronti a intervenire ancora"

Attualità

Nazionale

| 15:42 - 22 Ottobre 2020

L'Italia è in una situazione "molto critica". Il premier Conte illustra alla Camera l'ultimo Dpcm e avverte che il governo "è pronto a intervenire ancora". È "necessario" un coordinamento con le Regioni", dice in vista della riunione di oggi con i governatori e del successivo Consiglio dei ministri. 'Saranno necessarie misure drastiche se la tendenza non viene invertita nei prossimi 15-20 giorni', dice il direttore del reparto di Malattie infettive del Sacco di Milano, Galli. Per Ricciardi, consigliere del ministro Speranza 'il lockdown generalizzato si può evitare se vengono prese misure rapide, urgenti, forti e adesso', ma 'non con quelle prese attualmente'. Intanto negli ospedali Ausl Romagna attualmente sono ricoverate 150 persone.