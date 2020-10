Coronavirus San Marino: rilevati 6 nuovi casi, 3 ricoverati. Tre le persone guarite

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:17 - 22 Ottobre 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 21 ottobre.

Secondo i nuovi valori delle infezioni nella Repubblica di San Marino, alla mezzanotte di ieri, 21 ottobre compreso, sono 802 i casi totali rilevati, di cui: 49 positivi, 42 decessi e 711 guariti. (I nuovi numeri, sensibilmente più elevati fino a quelli comunicati fin’ora, conteggiano infatti tutti i casi rilevati a San Marino, anche relativi a non residenti). L’andamento dei dati dell’infezione da Covid-19 a San Marino, evidenzia che dal 12 al 21 ottobre si è registrata una media di 3,6 casi al giorno (nella tabella seguente il rapporto tra i nuovi positivi e tamponi effettuati).



Rispetto all’ultimo aggiornamento del 21 ottobre, si segnalano 6 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2, e 3 persone guarite (tutti relativi a residenti in Repubblica). L’età media delle persone attualmente positive è di 43 anni. Le quarantene attive sono 59 (1 sanitario e 58 laici).



Tra le persone positive, tre risultano ricoverate in ospedale nelle stanze di isolamento in Medicina con un quadro di infezione prevalentemente polmonare. Dimesso e trasferito negli appartamenti di Montegiardino gestiti in collaborazione tra Servizio Territoriale Domiciliare dell’ISS e Protezione Civile, il quarto paziente che era ricoverato e che presenta un quadro di netto miglioramento.

Al 21 ottobre sono stati eseguiti 23.305 test sierologici e 8.927 tamponi molecolari.