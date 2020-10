Misano, carabiniere positivo al Covid: chiusa per precauzione la stazione dell'Arma

Attualità

Misano Adriatico

| 13:42 - 22 Ottobre 2020

Stazione carabinieri di Miisano Adriatico in via Salvo D'Acquisto.

La Stazione dei carabinieri di Misano è stata chiusa in via precauzionale in quanto è stata riscontrata nei giorni scorsi la positività al Covid-19 di un militare in licenza. Il Carabiniere è ora in isolamento domiciliare. La decisone di chiudere il comando di Misano è per permettere le operazioni di sanificazione degli ambienti e per effettuare uno screening sugli altri militari dell'Arma. La presenza dei carabinieri è garantita con l'utilizzo della Stazione mobile collocata all'esterno della caserma misanese di via Salvo D'Acquisto.