Cumulo di reati passati, 50enne arrestato in Valmarecchia e condotto in carcere

| 11:10 - 22 Ottobre 2020



I carabinieri di Novafeltria hanno arrestato un 50enne domiciliato nel territorio poiché destinatario di un nuovo ordine di detenzione per scontare 2 anni e 8 mesi di pena residua, da scontare in carcere. Il cumulo pene è scaturito da nuove condanne deliberate a seguito della commissione di alcuni reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Foggia tra il 2010 ed il 2014. Per tale reato stava beneficiando di una misura alternativa alla detenzione in carcere. Rintracciato e arrestato in una comunità terapeutica della Valmarecchia, dove stava beneficiando di una misura alternativa alla detenzione, è stato arrestato e dopo le formalità di rito condotto alla casa circondariale di Rimini, dove dovrà scontare la pena comminatagli.