Botulino e acido ialuronico iniettato senza titoli: imprenditore della Valmarecchia indagato dai Nas

Cronaca

Rimini

| 10:59 - 22 Ottobre 2020

Foto di repertorio.



Iniezioni di botulino e acido iaulorico non dalle mani di un chirurgo laureato, ma di un imprenditore che vende macchinari sanitari, dedicati sì soprattutto alla cura della salute e alla bellezza, ma non certo utilizzabili con la stessa manualità di una persona che lo sa fare per mestiere. Come riporta la stampa locale il 33enne, titolare di un'azienda della Valmarecchia, ha subito un blitz dei Nas di Bologna che hanno trovato tutto il necessario per operare senza le necessarie autorizzazioni. Secondo gli inquirenti, che hanno fatto partire l'indagine dopo la denuncia di un'ex cliente, l’imprenditore si sarebbe sostituito a un medico facendo trattamenti non di sua pertinenza. L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per esercizio abusivo della professione medica.