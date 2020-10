Anche Riccione sottoscrive in Prefettura il Protocollo sulle discoteche

Attualità

| 19:10 - 21 Ottobre 2020

Prefetto e Sindaco di Riccione.

Anche il Sindaco di Riccione ha sottoscritto in Prefettura il nuovo “Protocollo d’intesa territoriale in materia di sicurezza delle discoteche” tra le Organizzazioni di categoria, la Prefettura e i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Novafeltria e Santarcangelo di Romagna.



Con la sottoscrizione del Sindaco Renata Tosi si completa, pertanto, il novero dei Sindaci firmatari di un Protocollo che, come si ricorderà, è attuativo dell’accordo quadro nazionale tra il Ministero dell’Interno e i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo. L’adesione della “Perla verde”, in considerazione della notorietà nazionale e internazionale dei propri locali da ballo per la capacità di saper anticipare tendenze, riveste particolare rilievo e segna inequivocabilmente la volontà di assumere impegni finalizzati ad offrire maggiore sicurezza a chi intende divertirsi senza rischiare l’incolumità propria e quella di altre persone. Una attenzione che il Comune di Riccione intende perseguire costantemente, da un lato con la consapevolezza della valenza turistica e finanziaria dei locali di intrattenimento, ma dall’altro con la responsabilità di chi deve salvaguardare la sicurezza di migliaia di persone. Orientare in questa direzione potrebbe voler dire, una volta cessata la fase di emergenza sanitaria, promuovere un diverso approccio culturale ed attivare intese fondate sulla condivisione e sulla corresponsabilità.