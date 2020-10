1000 Miglia: il 23 ottobre le vetture d’epoca transiteranno sul Titano

Eventi

| 17:46 - 21 Ottobre 2020

1000 Miglia sulle strade di San Marino. Foto Goffredo Taddei.

Si avvicina l’appuntamento di venerdì 23 ottobre con il passaggio a San Marino della 1000 Miglia, la rievocazione storica della corsa disputata tra il 1927 e il 1957. Al via, alle ore 14.00 di giovedì 22 ottobre da Brescia, sono previste 400 auto storiche selezionate da un’apposita commissione tra quelle iscritte al Registro 1000 Miglia. Le vetture d’epoca, simbolo di tradizione, sportività ed eleganza percorreranno le suggestive contrade del centro storico nella seconda tappa della corsa più bella del mondo che partirà da Cervia-Milano Marittima.

Le auto transiteranno lungo le strade del Titano entrando in territorio sammarinese dal confine di Stato di Dogana attraverso via Tre Settembre, proseguendo fino a Borgo Maggiore e percorrendo le suggestive contrade del centro storico Patrimonio Unesco arriveranno in Piazza della Libertà, a partire dalle 8,15 dove si terrà il terzo controllo - via gps- della seconda giornata di gara.

La Freccia Rossa sfilerà poi verso Piazzale Stazione proseguendo per via del Voltone, via del Serrone, via Impietrata, via del Passetto e strada della Serra lasciando San Marino dal confine di Stato di Fiorentino in direzione di Monte Grimano Terme per giungere in serata alla destinazione finale della seconda tappa nella città di Roma.

L’appuntamento più atteso di questa inedita edizione autunnale della 1000 Miglia è dunque in Piazza della Libertà, luogo scelto per il Controllo GPS, dove il pubblico potrà ammirare, oltre ai gioielli su quattro ruote, le celebrità previste nell’ordine di partenza provvisorio, fra i quali Tomaso Trussardi e Gianni Morandi.

Percorso completo del transito della 1000 Miglia