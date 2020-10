VIDEO Rimini: urta auto parcheggiata e si cappotta su un fianco. A bordo una coppia e un bambino

Cronaca

17:24 - 21 Ottobre 2020

Momenti di paura per una coppia e un bambino che viaggiavano su una Renault Modus, nel pomeriggio di oggi (mercoledì 21 ottobre): l'automobile infatti si è ribaltata su un fianco, dopo l'urto contro un'altra vettura, una Mercedes, parcheggiata. I fatti sono avvenuti intorno alle 16.20 a Rimini, vicino al sottopassaggio di via Tripoli, altezza dell'incrocio con via delle Officine: l'automobile infatti, per cause in corso d'accertamento, ha urtato una Mercedes in sosta e si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 per soccorrere i coinvolti. Una pattuglia della Polizia Municipale si è occupata dei rilievi del sinistro.