Medaglia di cioccolato per Lisa Schanung ai Campionati Italiani di Duathlon Sprint

Sport

Rimini

| 16:58 - 21 Ottobre 2020

Riccardo Ridolfi nella frazione bici. Nella gallery Lisa Schanung, Chiara Cocchi, Federica Parodi e Livia Soldati.

Ancora un fine settimana di gare per gli atleti dell’ASD Triathlon Duathlon Rimini. È stata la volta del Campionato Italiano Assoluto, U23 e Junior di Duathlon Sprint, svoltosi a Caorle domenica 18 Ottobre.

Una competizione svolta sempre nel format no draft sulla distanza di 5km corsa – 20km ciclismo – 2,5km corsa, come ormai d’uso in questa stagione in rispetto alle normative Covid, e con rolling start a batterie di 5 atleti alla volta.

Le prime a partire sono state le donne: al via per il TDSGRimini Lisa Schanung, Federica Parodi, Chiara Cocchi e Livia Soldati. Ed è proprio l’altoatesina a cogliere il miglior risultato di giornata con un quarto posto a poco più di 30” dal podio, grazie ad un’ottima frazione ciclistica. Settimo posto per Federica Parodi e 14° per Chiara Cocchi che ottiene così anche il 6° posto nella classifica dedicata alle U23. Trentacinquesima piazza per Livia Soldati, autrice ancora una volta di una solida prestazione.

È stata quindi la volta degli oltre 300 uomini iscritti confrontarsi per la vittoria del titolo italiano; una prova condizionata da diversi episodi di scia durante la frazione ciclistica che hanno inciso poi in maniera importante nella classifica finale. Le aspettative di podio per Giulio Soldati si infrangono nel doppio cartellino blu che ne determina la squalifica, così come quelle di Daniel Casadei, junior, vittima di una caduta che lo costringe al ritiro. Il migliore di giornata è lo specialista del Cross Riccardo Ridolfi, 21°, seguito dall’ U23 Mirko Lazzaretto,34°. Buone prestazioni anche per Samuele Silla Gilioli, Marco e Luca Signoretti, e Alejandro Magnacca.

Grazie ai tempi ottenuti da Schanung, Parodi, Ridolfi e Lazzaretto il TDSGRimini conquista la medaglia di bronzo nel Campionato Italiano a Squadre ed ottiene anche il 18° posto col team composto dai risultati di Cocchi, Soldati, Gilioli e Signoretti.

Porto Recanati 18 Ottobre 2020. A Porto Recanati è andato in scena il Triathlon Olimpico tappa dell’Adriatic Series organizzata dalla Flipper Triathlon. Numerosa la compagine riminese presentatasi al via. Vittoria di categoria tra gli M4 per Glauco Valentini, bronzo tra le pari età per Enza Castroni, bronzo tra le M2 per Fabiana Nicoletti e quinto posto tra gli M6 per Gianfranco Briamo.

Prossimo appuntamento di questa stagione ma breve ed intensa, i Campionati Italiani Elite e U23 di Triathlon Olimpico domenica prossima a San Benedetto del Tronto.