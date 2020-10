Giovedì 22 ottobre il Vescovo di Rimini presiederà una S. Messa per la scuola

Attualità

Rimini

| 16:34 - 21 Ottobre 2020

Il tempio malatestiano di Rimini.

Il prossimo giovedì 22 ottobre il Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, presiederà in Basilica Cattedrale, a Rimini, alle ore 17,30 una S. Messa per la scuola, cui sono invitati: insegnanti, dirigenti, personale non docente, collaboratori, amministratori e la cittadinanza tutta.

Agli adulti che svolgono a vario titolo un compito educativo nella scuola, il Vescovo intende conferire all’inizio dell’anno scolastico un preciso “mandato missionario”, per radicare la propria responsabilità educativa nella rinnovata fedeltà alla vocazione cristiana.

“L’invito a partecipare a questo gesto è rivolto a tutti, al di là dell’appartenenza ecclesiale e dei vari orientamenti culturali, - è l’esortazione rivolta dal Vescovo Lambiasi - nella convinzione che sia importante condividere la consapevolezza della centralità del compito di educare, per il bene delle nuove generazioni e lo sviluppo dell’intera società, cosa sempre vera ma particolarmente importante in questi tempi, così difficili e confusi eppure, grazie a Dio, fecondi”.



Per partecipare alla celebrazione è necessario attenersi alle norme indicate nel protocollo C.E.I. - Governo.

La S. Messa per la scuola è proposta dalla Consulta Diocesana per la Pastorale Scolastica, segretario il prof. Daniele Celli.