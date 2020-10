San Giovanni: campi elettromagnetici, un incontro con l'esperto per "chiarirsi le idee"

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:04 - 21 Ottobre 2020

Antenna di trasmissione.

Giovedì 22 ottobre alle 18.00 è in programma l’incontro pubblico in video conferenza sulla pagina Fb: Comunesgm. In diretta live l'incontro pubblico dal titolo "Campi Elettromagnetici: Chiariamoci le idee". L'incontro, alla presenza della Giunta comunale, sarà tenuto dal Prof. Fausto Bersani Greggio, consulente tecnico-scientifico del Comune e di Federconsumatori Rimini, nonchè docente di Fisica, che presenterà gli esiti del lavoro di monitoraggio del territorio e fornirà alcune indicazioni in merito al nuovo Regolamento comunale in fase di elaborazione. Successivamente il prof. Bersani sarà a disposizione per rispondere ad alcune domande formulate dai cittadini.

L'evento si svolge in live per garantire, alla luce dei protocolli vigenti, la massima partecipazione ed adesione possibili. L'incontro sarà trasmesso sulla pagina Fb comunesgm e resterà disponibile anche in seguito alla live. “Si tratta di un tema molto attuale, che richiede una corretta informazione, per questo teniamo molto che tutti i cittadini possano partecipare, anche se in diretta live, all’incontro pubblico, così da conoscere al meglio la situazione ed avere un quadro completo, ma anche dare risposta a quesiti e dubbi".