Rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare San Marino: lavori al via a marzo 2021

| 15:30 - 21 Ottobre 2020

Statale 16.

I lavori per la rotatoria tra la Strada Statale 16 e la Consolare di San Marino inizieranno nel marzo 2021 e si concluderanno dopo 19 mesi di lavori a ottobre 2022. Questo il cronoprogramma aggiornato, come riferito dal senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.



La rotatoria tra la Statale 16 e via Montescudo sarà completata prima, nel febbraio 2022, con i lavori che partiranno a settembre 2021 (previsti sei mesi di cantiere).



Gli interventi previsti sulla Statale 16 sono nove: oltre alle due rotatorie compongono questo pacchetto di interventi la realizzazione di nuovi tratti di viabilità ordinaria, sottopassi ciclopedonali e tratti di piste ciclabili che al termine dei lavori saranno dati in proprietà e gestione, in base alle proprie competenze, ad ANAS; Provincia di Rimini e Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Coriano.